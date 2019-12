Also ist es natürlich naheliegend, um Dienstwagen und Pfründe auch in Zukunft erstreiten zu können, dass man fusioniert zur sozialistischen Einheitspartei 2.0. Wenn die CDU noch mit an Bord geht und die Grünen mitnimmt, ist das Kartell komplett und die Reunion zur SED auch echt. http://archive.is/Y9T7I

