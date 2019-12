Deutsche korrupte Richter bestrafen Islamisten nicht mehr für Gruppen Vergewaltigungen, da es dafür einen sogenannten kulturbonus gibt. Sie werden von deutschen Gerichten zu dem regulären Preis eines gleichwertigen Puffbesuch es verurteilt. http://archive.is/dElFA Der Beitrag Gruppen Vergewaltigung für Islamisten so billig wie ein Puff Besuch erschien zuerst auf Politaufkleber.

Die ganzen West Studenten sind zu Hause im Westen wieder und Schüler gehen erst recht nicht in den Ferien. https://www.facebook.com/461957867337431/posts/1226590180874192/ Der Beitrag in den Ferien nur noch 20 FFF Idioten in Halle erschien zuerst auf Politaufkleber.